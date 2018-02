Am Freitag ist die Eröffnungsfeier der Winterspiele - die Sparkassen stimmen in den sozialen Netzwerken darauf ein. Mit einem Gag.

Einige Nutzer auf Facebook und Twitter, die dort den Sparkassen folgen, dürften am Montagmorgen Google Translate oder auch ein anderes Übersetzungs-Tool bemüht haben. Denn wer momentan auf die Auftritte der Finanzgruppe in sozialen Netzwerken schaut, versteht nur Bahnhof, pardon - Koreanisch.

Die meisten Sparkassen-Kunden sprechen die Sprache nicht. Und doch wurden am Montag alle Beiträge der Sparkassen in sozialen Netzwerken - samt Kommentaren - in dieser Sprache verfasst.

Auch das Titelbild auf Facebook sowie das Profilbild des Sparkasse-Accounts wurden angepasst.

Viele Nutzer konnten noch nicht einmal sofort identifizieren, dass es sich um Schriftzeichen dieser ...

