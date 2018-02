Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagmittag deutlich im Minus und setzt damit die Talfahrt der vergangenen Woche fort. Nach einem kurzzeitigen Fall unter die Marke von 9'100 Punkten hat sich der SMI am Mittag immerhin über diesem Wert eingependelt. Angesichts der erhöhten Nervosität und Volatilität scheint indes fraglich, ob der SMI mit dem Verlust von rund 500 Punkten innert weniger Börsentage schon einen Boden gefunden hat. Denn die Stimmung an den Aktienmärkten habe sich wegen der gestiegenen Renditen der Anleihen mittlerweile deutlich verschlechtert, hiess es am Markt.

Die Notenbanken könnten allenfalls gezwungen sein, die Zinsen schneller zu erhöhen als es in Börsenkreisen bisher erwartet worden sei. Und da die Aktienmärkte langfristig deutlich überkauft seien, könnten weitere massive Verkaufswellen einsetzen, heisst es. Die gestiegene Nervosität an den Märkten zeigt sich auch am Volatilitäts-Indikator VSMI, welcher zuletzt markant angestiegen ist.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.45 Uhr 1,08% tiefer bei 9'120,68 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 1,32% auf 1'494,8 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,25% auf 10'471,74. Von den 30 wichtigsten Titeln geben alle nach.

Allerdings gibt es auch Kommentare, welche die jüngste markante Korrektur als "gesund" oder "überfällig" bezeichnen. Die Credit Suisse etwa ist der Ansicht, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...