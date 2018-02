München (ots) - CHECK24 ist das beste Reisevergleichsportal. Das ergab eine wissenschaftliche Studie der Hochschule Rosenheim. Das Münchener Vergleichsportal geht als Sieger aus der Untersuchung hervor und verweist Opodo und Weg.de auf die Plätze zwei und drei.*) Insbesondere in den Teilkategorien "Suchergebnis/Reiseangebote" und "Kundenservice" überzeugte CHECK24 die 60 Probanden.



Als besondere Stärken von CHECK24 nennt die Studie Angebote mit Suchkriterien, Übersichtlichkeit der Angebotsauswahl sowie Sortier- und Filterfunktion. Außerdem überzeugte das Münchener Vergleichsportal mit dem größten Reiseangebot und den günstigsten Preisen.



Die Hochschule Rosenheim untersuchte insgesamt acht Online-Reisevergleichsportale anhand von 30 Kriterien in den Teilkategorien "Startseite/Suchanfrage", "Suchergebnis/Reiseangebote", "Informationen zur Reise", "Kundenservice" und "Buchungsprozess". Ein "Online-Service-Index" (OSI) fasst die Ergebnisse zusammen und spiegelt die erreichte Punktzahl in Prozent wider.



*)untersuchte Reisevergleichsportale in alphabetischer Reihenfolge: Ab in den Urlaub, CHECK24, Expedia, Holidaycheck, Kayak, Opodo, Sonnenklar.tv und Weg.de



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de