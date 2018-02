Ende 2017 verwalteten die deutschen Fondsgesellschaften erstmals die Rekordsumme von 3 Billionen Euro. Der seit 2011 anhaltende Aufwärtstrend setzt sich damit fort.

Boomende Börsen und kräftige Nachfrage nach Fonds im Zinstief haben der Fondsbranche in Deutschland das beste Jahr ihrer Geschichte beschert. Ende 2017 verwalteten die Fondsgesellschaften die Rekordsumme von 3,0 (Vorjahr: 2,8) Billionen Euro, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit setzte sich der seit 2011 anhaltende Aufwärtstrend fort. Auch das Jahr 2018 sei gut angelaufen.

Unter dem Strich steckten Anleger 2017 ...

