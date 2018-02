DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.746,20 -0,38% +2,62% Euro-Stoxx-50 3.488,33 -0,99% -0,45% Stoxx-50 3.103,71 -1,28% -2,33% DAX 12.678,83 -0,83% -1,85% FTSE 7.348,26 -1,28% -3,18% CAC 5.307,71 -1,07% -0,09% Nikkei-225 22.682,08 -2,55% -0,36% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,09% +13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,21 65,45 -0,4% -0,24 +7,9% Brent/ICE 68,00 68,58 -0,8% -0,58 +2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,83 1.331,89 +0,4% +5,94 +2,7% Silber (Spot) 16,90 16,60 +1,8% +0,30 -0,2% Platin (Spot) 993,60 990,90 +0,3% +2,70 +6,9% Kupfer-Future 3,20 3,19 +0,4% +0,01 -3,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen werden zu Beginn der neuen Woche nach der kalten Dusche am Freitag zunächst wenig verändert erwartet. Nach einer Gegenbewegung sieht es freilich noch nicht aus. Nach dem Absacker des Dow-Jones-Index von 2,5 Prozent oder 666 Punkten, dem stärksten seit über einem Jahr, wäre das aber zumindest eine Stabilisierung. Das für Verunsicherung sorgende Thema steigender Zinsen am Anleihemarkt dürfte die Akteure weiter beschäftigen. Konjunkturseitig steht der Index des US-Dienstleistungssektors in Erstlesung auf dem Programm, daneben der entsprechende Index von Markit, allerdings schon in der zweiten Veröffentlichung. Sollten die Daten besser als erwartet ausfallen, könnten sie die Befürchtung schnell steigender Zinsen weiter befeuern. Das dürfte Aktien belasten und den Dollar nach oben ziehen. Auf Unternehmensseite soll Broadcom unmittelbar davor stehen, das Gebot für Qualcomm zu erhöhen auf 80 bis 82 Dollar je Aktie. Qualcomm zeigen sich auf Nasdaq.com vorbörslich deutlich fester. Broadcom liegen leicht im Minus. Wells Fargo knicken ebenfalls ein. Die US-Notenbank nimmt die Bank, die immer wieder mit Verfehlungen auffällig geworden ist, an die Kandare. Solange sich Unternehmensführung und interne Kontrollen nicht verbessern, darf Wells Fargo seine Bilanz nicht mehr vergrößern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q

Im Tagesverlauf:

- CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss)

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 55,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Verkaufsdruck an den Börsen hält auch zum Start in die neue Woche an. Nachdem an der Wall Street zum Handelsschluss am Freitag viele Investoren auf der Abgabeseite standen, schloss sie bei anziehenden Absicherungsprämien auf Tagestief. Die Frage ist, in wieweit der Abgabeüberhang in die neue Woche mitgenommen wird. Etwas Entwarnung kommt von der Zinsseite, hier fallen die Renditen in Europa leicht. Leicht positiv beurteilen Teilnehmer den möglichen Einstieg von Geely bei Daimler. Wie das Handelsblatt schreibt, könnte sich der chinesische Autokonzern mit 3 bis 5 Prozent an Daimler beteiligen. Dieter Zetsche habe sich bereits mit Geely-Gründer Li Shu Fu getroffen. "Das klingt nun schon relativ konkret", sagt ein Marktteilnehmer. "Die Kosten für Forschung und Entwicklung nehmen stark zu", ergänzt er. Mit einem Abschlag von 0,1 Prozent halten sich Daimler besser als der Autosektor insgesamt, der 0,8 Prozent verliert. Trotz guter Zahlen geht es für Ryanair um 1,8 Prozent nach unten. Die Anleger finden keinen Gefallen am Ausblick: Ryanair rechnet mit weiter fallenden Ticket-Preisen, und steigenden Umsätze stehen steigende Kosten gegenüber. Nach wie vor besorgt zeigte sich Ryanair-Chef Michael O'Leary über die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf den Brexit. Der EU-Austritt Großbritanniens macht eine Neuregelung der internationalen Luftverkehrsabkommen erforderlich. Die Aussagen drücken auf den Sektor - Easyjet verlieren 2,1 Prozent und IAG 1,2 Prozent. Von guten Zahlen sprechen Händler mit Blick auf Stabilus. "Umsatz- und Gewinnentwicklung stimmen, auch der freie Cashflow hat deutlich zugenommen", sagt ein Marktteilnehmer zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres. Die Aktie legt gegen den Trend um 0,5 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 18:12 % YTD EUR/USD 1,2457 +0,20% 1,2458 1,2452 +3,7% EUR/JPY 136,84 -0,18% 137,03 137,45 +1,2% EUR/CHF 1,1592 -0,04% 1,1594 1,1607 -1,0% EUR/GBP 0,8837 +0,19% 0,8829 1,1347 -0,6% USD/JPY 109,86 -0,37% 109,99 110,38 -2,5% GBP/USD 1,4095 -0,02% 1,4111 1,4129 +4,3% Bitcoin BTC/USD 7.607,56 -9,08% 7.929,78 8.829,61 -47,04

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Sorgen vor negativen Auswirkungen eines steigenden Zinsniveaus auf die Aktienmärkte haben am Montag an den Börsen in Ostasien Ausverkaufsstimmung ausgelöst. Die Märkte schlossen sich damit den sehr negativen Vorgaben aus den USA und Europa vom Freitag an. Zusätzlich für Vorsicht bei den Anlegern sorgte, dass viele Indizes auf oder knapp unter Rekord- oder Mehrjahreshochs notieren nach den kräftigen Anstiegen in den vergangenen Wochen. In Tokio verzeichnete der Nikkei-225 das größte Tagesminus seit dem 9. November 2016, als sich herauskristallisierte, dass Donald Trump überraschend die Präsidentenwahl in den USA gewinnen würde. Eine Ausnahme machte wie so oft der Markt in Schanghai, wo es um 0,7 Prozent nach oben ging. Zwar ist der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar höher ausgefallen als im Vormonat und liegt zudem deutlich im auf Expansion hinweisenden Bereich; Marktteilnehmer erklärten die Kursgewinne auf breiter Front aber eher mit Stützungskäufen des "Nationalteams", womit staatliche Fonds und Institutionen gemeint sind. Unter den Einzelwerten in Japan trotzten Honda und Sony dem Abwärtstrend. Beide Unternehmen hatten nachbörslich am Freitag Quartalszahlen vorgelegt, die offensichtlich gut ankamen. Honda zogen um 2,9 Prozent und Sony um 1,5 Prozent an. Die Aktien von Jingrui schossen in Hongkong um 32 Prozent nach oben. Der chinesische Hausbauer hatte am Freitag angesichts steigender Preise einen Gewinnanstieg von bis zu 500 Prozent in Aussicht gestellt.

CREDIT

Der Kreditmarkt hat bislang den Renditeanstieg an den Anleihemärkten besser verkraftetet als die Aktienmärkte. Während es mit Aktien zu Wochenbeginn weiter nach unten geht, notieren Credits mehr oder wenig unverändert. Das gilt vor allem für das Cash-Segment. CDS sind dagegen volatiler und zeigen eine stärkere Korrelation zur Entwicklung an den Aktienmärkten. Nach Einschätzung der Commerzbank dürften die Spreads, zumindest im Investmentgrade Cash-Bereich, robust bleiben. Die Analysten verweisen auf das begrenzte Angebot und das Kaufprogramm für Unternehmensanleihen der EZB.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer macht bei Monsanto-Übernahme weitere Zugeständnisse

Bayer hat der EU-Kommission weitere Zugeständnisse im Zusammenhang mit der 63,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto gemacht. Das geht aus einer Mitteilung auf der Homepage der Wettbewerbsaufsicht hervor. Die Prüfung des Vorhabens verschiebt sich dadurch bis zum 5. April 2018.

Eon bekommt bei Börsengang der Türkei-Tochter Preis am unteren Rand

Beim Börsengang seiner türkischen Tochter hat der Energieversorger Eon nur einen Preis am unteren Rand der Preisspanne erlösen können. Für ein Paket von 100 Aktien der Enerjisa Enerji zahlen die Investoren 6,25 Türkische Lira, was aktuell 1,34 Euro entspricht. Die Essener hatten die Preisspanne ursprünglich mit 6,25 bis 7,50 Lira beziffert.

Compugroup schafft gesenkte Ziele und bekräftigt Ausblick

Die Compugroup Medical SE hat im vergangenen Geschäftsjahr ihre im Dezember gesenkte Zielsetzung erreicht. Der Konzernumsatz wuchs auf 582 (Vorjahr 560) Millionen Euro, der Konzerngewinn (EBITDA) belief sich auf 129 (127) Millionen Euro. Verzögerungen bei der Ausführung von Aufträgen hatten die Ziele der Compugroup Medical SE durchkreuzt und den TecDAX-Konzern zum Jahresende veranlasst, seine Umsatz- und Ergebnisprognose zurückzunehmen.

Nemetschek erzielt im 4. Quartal starkes Gewinnwachstum

Der Softwareanbieter Nemetschek hat im vierten Quartal den operativen Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und die eigene Gewinnprognose im Gesamtjahr übertroffen. Für das neue Jahr rechnet das Unternehmen wegen der US-Steuerreform mit einer geringer als bisher angenommenen Steuerquote. Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 15 Prozent auf 105,7 Millionen Euro.

Porsche verdoppelt Investitionen in E-Mobilität auf 6 Mrd EUR

Der Sportwagenbauer Porsche will bis 2022 mehr als sechs Milliarden Euro in Elektromobilität investieren. "Damit verdoppeln wir die Aufwendungen für die Elektromobilität von rund drei Milliarden auf mehr als sechs Milliarden Euro", sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Das deutlich aufgestockte Zukunftspaket beinhalte rund drei Milliarden Euro Sachinvestitionen und etwas mehr als drei Milliarden Euro Entwicklungskosten.

Stabilus profitiert von starkem Industriegeschäft

Der Automobilzulieferer Stabilus hat in seinem ersten Geschäftsquartal von einem starken Industriegeschäft profitiert und den Ausblick bekräftigt. Im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 per Ende September will das im SDAX notierte Unternehmen noch profitabler werden. In den ersten drei Monaten kletterte der Umsatz um 9,4 Prozent auf 230,6 Millionen Euro.

Capgemini kauft US-Gesellschaft Liquidhub für 400 Mio EUR

Das französische Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini SE verstärkt sein Geschäft in den USA und kauft für 400 Millionen Euro die Gesellschaft Liquidhub. Wie die Franzosen mitteilten, soll Liquidhub die Digital-Consulting-Fähigkeiten von Capgemini verstärken. Die Transaktion soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Liquidhub aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania bietet unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Research und Strategie, Travel Mapping und Roadmaps an.

Mitsubishi Motors erhöht wegen starker Nachfrage den Ausblick

Der japanische Autobauer Mitsubishi Motors schüttelt den Skandal um manipulierte Spritverbrauchstest ab und schraubt seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr hoch. Dank der starken Verkäufe in China, der Erholung in Japan und den Einsparungen rechnet die Gesellschaft für das im März endende Geschäftjahr nun mit einem Nettogewinn von 100 Milliarden Yen (etwa 722,45 Millionen Euro). Vorher hatte der Konzern ein Ergebnis von 68 Milliarden Yen in Aussicht gestellt.

Ryanair macht mehr Gewinn, sorgt sich aber vor Brexit

Die Billigfluglinie Ryanair hat dank eines erhöhten Passagieraufkommens ihren Gewinn im dritten Geschäftsquartal um 12 Prozent gesteigert und wird bei der Anzahl der erwarteten Passagiere für dieses Jahr ein klein wenig optimistischer. Gleichzeitig warnte das Unternehmen aus Dublin aber vor sinkenden Ticketpreisen 2018, während einige Wettbewerber zuletzt höhere Preise für den Sommer in Aussicht gestellt haben. Der Aktienkurs gibt im frühen Handel zum Wochenauftakt gut 3 Prozent ab.

Samsung-Erbe wieder auf freiem Fuß

Nach fast einem Jahr hinter Gittern ist der Samsung-Erbe Lee Jae-yong aus dem Gefängnis entlassen worden. Ein Berufungsgericht in Seoul verkürzte die Haftstrafe des De-Facto-Chefs des riesigen Firmenkonglomerats. Er war im Rahmen eines Korruptionsskandals verurteilt worden, der das gesamte Land erschütterte und die frühere Präsidentin Park Geun-hye zu Fall brachte.

Tesco erhöht Gewinn und zahlt Dividende

Tesco plc erwartet vor der geplanten milliardenschweren Übernahme des größten englischen Lebensmittelgroßhändlers Booker Group einen um 23 Prozent höheren operativen Gewinn. Aktionäre sollen erstmals wieder eine kleine Dividende bekommen, nachdem sie zwei Jahre lang leer ausgegangen waren. Der Chef von Booker soll nach dem Zusammenschluss das Geschäft in England und Irland verantworten.

