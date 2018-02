Basel (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100002276 heruntergeladen

werden -



Die Gesundheitskosten sind 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 4.1%

gestiegen und betrugen insgesamt rund 77.8 Milliarden Franken. Stabil

geblieben ist der Anteil der Medikamente, der 12.7% der

Gesundheitskosten ausmachte. Diese und weitere Informationen sind in

der 37. Auflage des statistischen Standardwerks «Gesundheitswesen

Schweiz 2018» zu finden.



Gesundheitskosten: Anteil der Medikamente stabil



Die Kosten des Gesundheitswesens sind gegenüber 2014 um 4.1%

gestiegen und betrugen im Jahr 2015 insgesamt rund 77.8 Milliarden

Franken. Das Bundesamt für Statistik hat die Methodik zur Erhebung

der Daten an internationale Vorgaben angepasst. Dieser neuen

Statistik zufolge machte die ambulante Behandlung im Jahr 2015 mit

einem Anteil von 26.9% den grössten Kostenblock aus, gefolgt von der

stationären Behandlung (19.8%) und der Langzeitpflege (19.5%). Bei

den Medikamenten wurden erstmals auch im Spital stationär und

ambulant abgegebene Arzneimittel in die Statistik einbezogen.

Insgesamt ist der Anteil der Medikamente an den Gesamtkosten mit

12.7% stabil respektive leicht rückläufig. Insbesondere die

regelmässigen Preisüberprüfungen der kassenpflichtigen Medikamente

haben dazu geführt, dass der Index der Medikamentenpreise in den

letzten Jahren gesunken ist.



Gesundheitswesen und Pharmaindustrie als wichtige Arbeitgeber



Neben dem Baugewerbe und dem Detailhandel ist der

Gesundheitssektor einer der wichtigsten Arbeitgeber der Schweiz. Rund

435 100 Personen arbeiteten im Jahr 2016 im Gesundheitswesen und in

der Pharmaindustrie, womit jeder zwölfte Beschäftigte in diesen

Branchen angestellt war. Die Pharmaindustrie hat die Zahl ihrer

Arbeitsplätze seit 1995 mehr als verdoppelt. Mit über 40 000

Beschäftigten stellte sie im Jahr 2016 rund 0.9% der

Gesamtbeschäftigung in der Schweiz.



Weitere Informationen und die grafischen Darstellungen aus der

Publikation «Gesundheitswesen Schweiz» sind auf der

Interpharma-Website www.interpharma.ch unter «Fakten und Statistiken»

zu finden. Die Broschüre kann als Publikation gratis bezogen werden.



Originaltext: Interpharma

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002276

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002276.rss2



Kontakt:

Sara Käch, Leiterin Kommunikation

Tel. 061 264 34 14, Mobile 079 208 16 33, sara.kaech@interpharma.ch