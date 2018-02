Bonn (ots) - Die neu gewählte Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, hat die Verhandlungsergebnisse der Koalitionsgespräche zwischen SPD und Union in Umweltfragen kritisiert: "Der ganze Klima- und Umweltschutzbereich ist ein ziemliches Desaster. Im Verkehrsbereich gibt es gar keine richtigen Klimaschutzmaßnahmen", sagte sie im Interview mit dem TV-Sender phoenix. Das treffe besonders jene, denen es sozial am schlechtesten ginge: "An den Straßen, die am stärksten unter Feinstaubbelastung leiden, wohnen die, die am wenigsten Geld haben", so Baerbock. Sie kritisierte außerdem den Umgang der beiden Parteien mit dem VW-Abgasskandal: "Man hat sich nicht herangetraut an diejenigen, die große Dienstwagen fahren und den Konzernen zu sagen: ,Ihr müsst für die Nachrüstung zahlen'. Das führt dazu, dass eine vierköpfige Familie mit ihrem alten Passat von Fahrverboten besonders betroffen ist."



Am Sonntag einigten sich SPD und Union im Rahmen der Koalitionsverhandlungen in den Bereichen Umwelt, Wohnungsbau und Miete sowie in der Rentenpolitik. Für Baerbock gehe man zwar in einigen Punkten in die richtige Richtung, jedoch fehle ihr der Blick auf zukünftige Generationen: "Leider ist das Ganze überhaupt nicht generationengerecht ausgelegt."



