BERLIN (Dow Jones)--In den laufenden Koalitionsverhandlungen haben sich Union und SPD auf Formulierungen zum Bereich Europa geeinigt. Beide Seiten würden die Ansicht teilen, "dass unser Land nur in einem starken und geeinten Europa eine gute Zukunft hat", erklärte SPD-Chef Martin Schulz. Die Bereitschaft sei da, Europa gemeinsam voranzubringen. Allerdings war dieses Verhandlungskapitel einfach abzuschließen und es dürfte auch nur wenige Wähler interessieren. Mit den Bereichen Arbeit und Gesundheit stehen wirklich schwere Brocken erst noch bevor.

Zum Thema Europa erklärte Schulz, das Verhandlungsergebnis sei ein "dringend nötiges Signal für einen neuen Aufbruch für Europa - und ein Erfolg für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten."

Mehr Geld

Schulz zufolge sprechen sich Union und SPD für mehr Investitionen, einen Investitionshaushalt für die Eurozone und ein Ende des Spardiktats aus. Auch sollen mehr Mittel im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit ausgegeben werden. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen allerdings, dass es nicht nur aufs Geld an sich ankommt. So legte die EU in der letzten Legislaturperiode vor allem auf Betreiben Deutschlands ein 6,4-Milliarden-Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit auf. Von dieser sogenannten "Jugendgarantie" wurde aber nur ein geringer Teil abgerufen. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg weiter an.

Zudem fordern beide Seiten "eine gerechte Besteuerung von Unternehmen, gerade auch der Internetgiganten Google, Apple, Facebook und Amazon in Europa". Bemühungen zu einer solchen Besteuerung laufen schon seit geraumer Zeit und werden auch von anderen EU-Ländern vorangetrieben.

Schließlich wollen Union und SPD ein "Europa der Demokratie mit einem gestärkten Europäischen Parlament und mit breiter Bürgerbeteiligung an der EU-Reformdebatte". Denn es gebe "jetzt eine echte Chance, zusammen gerade auch mit Frankreich, Europa demokratischer, sozialer und handlungsfähiger zu machen."

