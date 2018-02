Paris - In der vergangenen Woche war es wieder soweit: Öl der Nordseesorte Brent kletterte zum zweiten Mal 2018 über die psychologisch wichtige Marke von 70 US-Dollar je Barrel, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Zuletzt habe der Kurs Ende 2014 auf einem solch hohen Niveau notiert.

