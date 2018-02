SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom hat beim Buhlen um den Konkurrenten Qualcomm wie erwartet noch eine Schippe drauflegt. Mit einer Offerte über jetzt insgesamt rund 146 Milliarden Dollar (rund 117 Mrd Euro) inklusive Schulden und weiteren Zugeständnissen will Broadcom die Qualcomm-Führungspspitze, die sich bislang gegen eine Offerte sperrt, an den Verhandlungstisch bringen.

Das Gebot je Aktie werde um 12 Dollar auf 82 Dollar angehoben, teilte Broadcom am Montag in San Jose mit. Damit wird Qualcomm mit rund 121 Milliarden Dollar bewertet. Dazu kämen nach früheren Angaben noch Schulden von rund 25 Milliarden Dollar, falls Qualcomm wie geplant den anderen Konkurrenten NXP übernimmt.

Bislang hatte Broadcom 70 Dollar angeboten, davon 60 Dollar in bar und 10 Dollar in Broadcom-Aktie. Diese Offerte war jedoch von Qualcomm-Chef Steve Mollenkopf als nicht diskussionswürdig eingestuft und zurückgewiesen. Jetzt kommen 12 Dollar in Form von Broadcom-Anteilen drauf.

Dazu bietet Broadcom dem Qualcomm-Verwaltungsratschef Paul Jacobs und einem weiteren Vertreter des Unternehmens einen Platz im Führungsgremium des fusionierten Unternehmens an. Broadcom versucht zudem mit weiteren Ankündigungen, Bedenken hinsichtlich der Finanzierung oder Auflagen der Regierung zu zerstreuen./zb/das

