Frankfurt - Die Deka ist vom Finanzen Verlag zum ersten Mal zur "Fondsgesellschaft des Jahres" gekürt und mit dem "Goldenen Bullen" ausgezeichnet worden, so die DekaBank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Spitzenplatz in der Gesamtwertung bestätigt die kontinuierlich guten Leistungen des Deka-Fondsmanagements, die schon im Vorjahr zum Gesamtsieg beim Capital FondsKompass beigetragen hatten. Die Auszeichnung wird durch den Finanzen Verlag, zu dem die Publikationen Börse Online, Euro und Euro am Sonntag gehören, vergeben. Die "Goldenen Bullen" sind in diesem Jahr zum 25. Mal vergeben worden. Sie gelten laut Finanzen Verlag als die "Oscars der Finanzbranche".

