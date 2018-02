Deutschlands Volkswirtschaftsprofessoren sind wenig begeistert von der möglichen Großen Koalition: zu hohe Steuern, zu wenig Internet, zu viel Zuwanderung und fatale Signale an die EU.

Deutschlands Volkswirtschaftsprofessoren halten nicht viel von der Fortsetzung der Großen Koalition. Sie tadeln den geringen Ehrgeiz in der Steuerpolitik und beim Ausbau des schnellen Internets. Die Versuche zur Beschränkung der Asyl-Zuwanderung finden überwiegend Zustimmung. Viele Ökonomen würden aber gerne noch engere Grenzen setzen.

Das zeigt das ifo-Ökonomenpanel, eine Umfrage unter Wirtschaftsprofessoren, die das Münchner Forschungsinstitut ifo in Zusammenarbeit mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erstellt hat. "Was die GroKo vor hat, ist alles andere als ein großer Wurf. Die Ökonomen sehen in der Politik der GroKo Licht und Schatten", sagt Niklas Potrafke, Leiter des ifo Zentrums für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie.

Nur 31 Prozent der befragten Volkswirte sind für eine Große Koalition, 40 Prozent ziehen eine Minderheitsregierung unter Führung der Unionsparteien vor. 25 Prozent wünschen sich Neuwahlen. Eine große Mehrheit kritisiert den Plan, den Solidaritätszuschlag nur um zehn Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode abzubauen. 61 Prozent der antwortenden 131 Ökonomen sagten in der Umfrage, dieser Abbau sei "zu wenig ambitioniert". 26 Prozent finden die Pläne dagegen "genau richtig".

Eine einfache Mehrheit von 47 Prozent der Ökonomen (gegen 35 Prozent) findet es falsch, dass künftig Zinserträge wieder der regulären Einkommensteuer und nicht der Abgeltungsteuer unterworfen werden sollen, worauf sich Union und SPD im Sondierungspapier verständigt hatten. Die verbesserte steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung findet eine Mehrheit von ...

