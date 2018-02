Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass die jüngste Kursentwicklung zeigt, dass der AUD/USD an der 0,7985 scheitern könnte. AUD/USD technische Analyse "Der AUD/USD hat in der vergangenen Woche dem beschleunigten Aufwärtstrend durchbrochen und es kam mit den guten US NFP am Freitag zu einem starken Abverkauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...