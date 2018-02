Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Index signalisiert Misstrauensvotum gegen große Koalition

Die bisherigen Verhandlungsergebnisse zur Bildung einer großen Koalition kommen bei den Investoren nicht gut an. Wie die Umfrage des Sentix-Instituts für Februar zeigt, sinken die Konjunkturerwartungen für Deutschland auf 5,5 (Vormonat 11,8) Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2016. Die Beurteilung der Lage gibt auf 71,5 (72,3) Zähler nach. Der Gesamtindex fällt auf 36,2 (40,1) Punkte.

Deutsche Dienstleister schalten einen Gang höher

Die Dienstleister in Deutschland haben im Januar ihre Aktivität weiter gesteigert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 57,3 Punkte von 55,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung bekannt gab. Das ist der höchste Stand seit fast sieben Jahren. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 57,0 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie meldet Produktionsrekord

Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie hat im vergangenen Jahr erneut einen Produktionsrekord eingefahren. Im Jahr 2017 konnte die Branche 4 Prozent zulegen und damit ein Volumen von rund 15,7 Milliarden Euro realisieren. "Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie stellt einen Produktionsrekord nach dem anderen auf", sagte Heinz-Jürgen Prokop, Vorsitzender des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), bei der Jahrespressekonferenz. Für 2018 erwartet der VDW ein weiteres Produktionsplus von 5 Prozent.

Wirtschaft der Eurozone in bester Phase seit zwölf Jahren

Die Wirtschaft der Eurozone hat im Januar weiter an Dynamik gewonnen. Die Wachstumsrate nähert sich dem höchsten Stand seit zwölf Jahren an. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 58,8 Zähler von 58,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 58,6 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Britische Dienstleister erleiden Schwächeanfall

Die britischen Dienstleister haben im Januar spürbar an Dynamik verloren. Der Hauptgrund dürfte die Unsicherheit über die Folgen des Brexit sein. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft fiel auf 53,0 Punkte von 54,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten einen Indexstand von 54,5 Punkte prognostiziert.

Diesel-Krise lässt britischen Automarkt weiter schrumpfen

Die Neuzulassungen von Autos in Großbritannien sind wegen der Dieselkrise zum Jahresanfang weiter abgerutscht. Insgesamt wurden im Januar 163.615 Fahrzeuge neu zugelassen nach noch 174.564 Autos im Januar vergangenen Jahres. Der Rückgang markiert den zehnten Monat in Folge mit einer Schrumpfung. Der Herstellerverband SMMT machte für diese Entwicklung die niedrigeren Dieselverkäufe verantwortlich. Im Januar wurden 58.703 Autos mit Dieselkraftstoff registriert, das waren fast 26 Prozent weniger als im Vorjahr.

Anleihemärkte haken endgültig die Eurokrise ab

Anziehende Renditen und reduzierte Anleiheaufkäufe der EZB sollten eigentlich den stark verschuldeten mediterranen Euroländern weh tun. Doch bisher scheint diese Wirkung auszubleiben. Im Gegenteil: Südeuropa ist momentan der Ort zum Investieren. Angesichts des Ausverkaufs an den Anleihemärkten kletterte die Rendite auf zehnjährige Bundesanleihen auf aktuell 0,75 Prozent. Dagegen blieben die spanischen Renditen weitgehend unverändert, so dass der Risikoaufschlag zwischen beiden Ländern mit 0,7 Prozentpunkten auf das niedrigste Niveau seit 2010 abgestürzt ist. Italienische Renditen haben zwar leicht zugelegt, gleichwohl verringerte sich auch hier der Abstand zu Deutschland.

Anleger fürchten sich vor Kursverfall auf breiter Front

US-Aktien sind in der Vorwoche so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr gefallen. Jetzt fürchten einige Anleger, dass fallende Preise von Öl-Futures, Gold und Bitcoins böse Omen sind, für das was die Märkte noch erwarten könnte. Zum Wochenausklang gab der Dow-Jones-Index noch einmal 666 Zähler ab. Das markiert eine kräftige Schubumkehr zu den breitangelegten Kursgewinnen vom Vorjahr.

Union und SPD skeptisch für GroKo-Durchbruch am Montag

Union und SPD sind skeptisch, ob sie im Laufe des Tages einen Schlussstrich unter die Koalitionsverhandlungen ziehen werden. "Richten Sie sich darauf ein: das wird ein langer Abend. Vielleicht brauchen wir auch noch morgen", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auf dem Weg zu den Gesprächen im Willy-Brandt-Haus. Unions-Fraktionschef Volker Kauder meinte, er könne noch nicht sagen, ob es am Montag für eine Einigung reichen werde.

Koalitionsverhandlungen: Union und SPD beenden Europa-Kapitel

In den laufenden Koalitionsverhandlungen haben sich Union und SPD auf Formulierungen zum Bereich Europa geeinigt. Beide Seiten würden die Ansicht teilen, "dass unser Land nur in einem starken und geeinten Europa eine gute Zukunft hat", erklärte SPD-Chef Martin Schulz. Die Bereitschaft sei da, Europa gemeinsam voranzubringen. Allerdings war dieses Verhandlungskapitel einfach abzuschließen und es dürfte auch nur wenige Wähler interessieren. Mit den Bereichen Arbeit und Gesundheit stehen wirklich schwere Brocken erst noch bevor.

Niederlande ziehen offiziell Botschafter aus der Türkei ab

Die Niederlande haben offiziell ihren Botschafter aus der Türkei abgezogen, nachdem die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen keine Einigung gebracht hatten. "Wir haben uns nicht einigen können, wie wir unsere Beziehungen normalisieren", erklärte Außenminister Halbe Zijlstra am Montag. Solange es keine Einigung gebe, werde der Türkei auch nicht erlaubt, einen neuen Botschafter nach Den Haag zu entsenden.

