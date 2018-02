Paris - Keine Leitzinserhöhung in Sicht, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Zwar habe die EZB zu Beginn des Jahres ihre monatlichen Anleihekäufe auf 30 Milliarden Euro halbiert - und somit eine sehr leise Trendwende in der Geldpolitik eingeläutet.

Den vollständigen Artikel lesen ...