Laut dem Nachrichtenportal CNBC wird ein kirschroter Tesla Roadster in einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete in den Weltraum geschossen. Der private Raumfahrtkonzern - unter der Leitung von Tesla CEO Musk - hofft, am Dienstag im Kennedy Space Center in Florida die "stärkste operative Rakete" zu starten. Auf der Social-Media-Seite Instagram hat Elon Musk ein Bild des Autos gepostet, das ...

