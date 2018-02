München (ots) - Auf den Autobahnen herrscht am Wochenende Hochbetrieb, vor allem auf den Routen in die Wintersportregionen der Alpen und Mittelgebirge. Angekurbelt wird der Verkehr durch Karnevals- und Faschingsausflügler sowie Winterurlauber aus Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und dem Saarland, wo jetzt die Schulferien starten.



Die Staustrecken:



- Großraum München - A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - A 2 Dortmund - Hannover - Dortmund - A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln - A 4 Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck - A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - A 7 Ulm - Würzburg - Füssen/Reutte - A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg - A 9 Berlin - Nürnberg - München - A 10 Berliner Ring - A 72 Hof - Chemnitz - A 81 Stuttgart - Singen - A 93 Inntaldreieck - Kufstein - A 96 München - Lindau - A 99 Umfahrung München



Auch in den Alpenländern ist mit vielen Staus und Wartezeiten zu rechnen. Prekär dürfte die Situation vor allem in Österreich und in Südtirol sein. In Italien sowie den österreichischen Bundesländern Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beginnen die Ferien, in Wien und Niederösterreich enden sie.



Um Wartezeiten an den Verkaufsstellen zu vermeiden, sollten sich Autofahrer Vignetten für die Nachbarländer vor der Fahrt besorgen.



OTS: ADAC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7849.rss2



Pressekontakt: ADAC e.V. Andreas Hölzel Tel.: +49 (0)89 7676 5387 E-Mail: andreas.hoelzel@adac.de