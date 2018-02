Wie erwartet kommt in 2018 die Volatilität am Finanzmarkt zurück. Deutlich spürbar beim Dax, der wenige Wochen nach seinem Rekordhoch auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres fällt. Was die Markteilnehmer für den Februar erwarten und welche Richtung beim Währungspaar EUR/USD uns bevor stehen könnte, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Sentix-Experten Manfred Hübner von Sentix den Umschwung am deutschen und US-Rentenmarkt und weshalb die Zinsbären jetzt genau aufpassen müssen.