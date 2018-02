Liebe Leser,

die staatseigene China National Offshore Oil Company (CNOOC) plant für das Jahr 2018 die höchsten Ausgaben seit 2014. Das ist als Anzeichen für eine Erholung des Preiscrashs vor vier Jahren zu sehen. Zu verdanken ist das dem gestiegenen Ölpreis der letzten Monate.

Wie geht die Entwicklung weiter?

51% der Summe wird in den heimischen Markt fließen, wohingegen 49% in Projekte in Übersee investiert werden. Auch das Produktionsziel für dieses Jahr wurde auf ein Niveau ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...