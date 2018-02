Die Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist marktführendes Unternehmen im Bereich innovativer Produkte und Dienstleistungen für die elektrotechnische Gebäudeausrüstung. Gegründet 1931 stellt Hensel heute eine weltweit agierende Unternehmens-Gruppe mit über 800 Mitarbeitern dar. Neben dem Stammhaus in Lennestadt sorgen eigene Tochtergesellschaften in wichtigen Auslandsmärkten und weltweite Geschäftsbeziehungen für grenzüberschreitende Präsenz und kurze Wege.

Dem dreistufigen Fachvertrieb verpflichtet, sieht das Familienunternehmen im Elektrohandwerk einen wichtigen Partner und will die eigenen Erfahrungen bei der ständigen Verbesserung der eigenen Unternehmensprozesse, der Mitarbeiterführung und dem Generationswechsel auch diesen Partnern vermitteln. Aus diesem Grund unterstützt Hensel den Deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2018. Wir sprachen mit Geschäftsführer Philipp Christian Hensel über das Engagement des Herstellers.

»de«: Als bedeutender Hersteller von Markenprodukten im dreistufigen Elektrofachvertrieb tragen Sie wesentlich dazu bei, dass unsere Leser ihren Kunden innovative Qualitätsprodukte anbieten können. Welche Entwicklungstrends im Markt sind hier für Hensel wesentlich?

P.C. Hensel: Als Hersteller innovativer Produkte möchten wir auch in Zukunft Leistungen anbieten, die über das normale Maß hinausgehen. Ganz wesentlich ist für uns deshalb der Trend hin zur Digitalisierung sowohl im Bereich der Produkte, bei der Projektplanung als auch im Bestellprozess. Digitalisierung bedeutet immer auch Kommunikation und diese ist nur möglich, wenn alle Marktpartner digital dieselbe Sprache sprechen. Hersteller, Handel und Handwerk müssen sich also in den verschieden Bereichen vernetzen und gemeinsame Kommunikationsstandards beschreiben.

Dies gilt sowohl für die Digitalisierung des dreistufigen Vertriebs, bei der bereits Erfolge erzielt werden konnten, als auch in Zukunft bei der übergreifenden digitalen Planung und Projektbegleitung, z.B. durch Building Information Modelling (BIM). Schaffen wir es, als Branche eine gemeinsame Basis zu finden, schaffen wir es auch, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und Akzente zu setzen. Hensel möchte hier eine wichtige Rolle spielen ...

