Basel (ots) - Die Herbstwarenmesse, die jeweils am letzten

Oktoberwochenende gestartet hat, findet dieses Jahr nicht statt. Auch

in Zukunft wird es die traditionsreiche Messe nicht mehr geben. Die

anhaltend sinkende Relevanz bei den Besuchern und der damit

zusammenhängende fehlende Verkaufserfolg seitens der Aussteller sind

die Hauptgründe dafür.



Zum 91. Mal hat im 2017 die Herbstwarenmesse in der Rundhofhalle

stattgefunden. Trotz vielfältigen Anstrengungen der Messeleitung

konnte das Konzept nicht gewinnbringend optimiert werden. Der Wandel

im Konsumverhalten der Besucher, ausgelöst durch stärkere Konkurrenz

durch Internetplattformen, die sinkende Relevanz im Angebot der Messe

und der damit zusammenhängende ausbleibende Verkaufserfolg der

Aussteller sind einige der Gründe dafür. «Wir wissen, dass die

Herbstwarenmesse Generationen von Baslern viel Freude gemacht hat»,

bedauert Daniel Nussbaumer, Messeleiter Herbstwarenmesse und muba die

Entscheidung. Dennoch sei diese konzeptionell notwendig.



Fokus auf muba und neue Konzepte



Hinzu kommt die schwierige und nicht mehr zeitgemässe

Konstellation mit zwei Publikumsmessen pro Jahr in Basel. «Es war ein

langer Entscheidungsprozess, indem wir alle Argumente sorgfältig

abgewogen haben. Es ist an der Zeit sich auf eine Messe zu

konzentrieren und die Kräfte erfolgreich zu bündeln.», sagt Daniel

Nussbaumer weiter. Auch die älteste Publikumsmesse, die muba, steckt

mitten in einem Transformationsprozess. Umso mehr wollen sich die

Veranstalter auf eine Messe fokussieren. Zudem sind diverse Konzepte

als Nachfolge im Messeherbst in Ausarbeitung.



Die Basler Wein- und Feinmesse ist von diesen Änderungen nicht

betroffen und wird wie gewohnt im Oktober 2018 in der Halle 2

parallel zur Herbstmesse mit den Bahnen und Buden auf dem Messeplatz

starten.



Originaltext: Basler Herbstwarenmesse / MCH Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004940

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004940.rss2



Kontakt:

Sabrina Oberländer, Head Communications

MCH Messe Schweiz (Basel) AG, CH-4005 Basel

Tel. +41 58 206 22 79, Fax +41 58 206 21 71

sabrina.oberlaender@messe.ch

www.herbstwarenmesse.ch