Trotz Turbulenzen an den Aktienmärkten halten Newcomer Kurs auf die Börse - darunter der Makler Homes & Holidays, der auf Mallorca wachsen will.

Mit der Münchner Homes & Holidays AG plant ein weiteres Immobilienunternehmen den Gang an die Börse. Nach Angaben aus Finanzkreisen will der Franchise-Makler, der auf Ferienimmobilien in Spanien und Deutschland spezialisiert ist, möglichst bald in diesem Jahr seine Anteile platzieren. Wie es weiter heißt, hat die Gesellschaft 2017 ihre Verkaufsumsätze um rund 25 Prozent auf gut 120 Millionen Euro erhöht.

Die Gruppe zählt nach Brancheneinschätzungen mit der Tochter Porta Mallorquina zu den drei führenden Maklern auf Mallorca. Dort wechseln im Jahr Wohnimmobilien im Wert von drei Milliarden Euro den Eigentümer. Mit dem Börsengang solle das Wachstum durch die Eröffnung neuer Standorte und Übernahmen beschleunigt werden, außerdem werde in die Online-Plattform investiert, heißt es in den ...

