Hannover - Gemäß den jüngsten Konjunkturdaten setzt sich der sehr dynamische Konjunkturaufschwung auch zu Beginn des Jahres 2018 fort, so die Analysten der Nord LB.Zwar habe sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Januar nicht ganz auf dem hohen Wert des Vormonats halten können, bleibe mit 114,7 Punkten aber in der Nähe des zyklischen Hochpunkts. Die Einkaufsmanagerindices hätten zudem weit oberhalb der Expansionsschwelle verharrt (Industrie: 59,6 Punkte, Dienstleistungen 58,0 Punkte) und würden einen erneut recht kräftigen Wachstumsschub für das erste Quartal andeuten. Der sentix-Konjunkturindex als "First-Mover" habe sich im Februar nur leicht auf 31,9 Punkte verringert. Während die aktuelle Lage hier weiterhin als sehr robust angesehen werde, hätten sich jedoch die Erwartungen mit Blick auf die Konjunkturentwicklung in sechs Monaten etwas deutlicher eingetrübt. Dies scheine vor allem auf einen Rückgang der Konjunkturerwartungen für Deutschland zurückzugehen, woran auch die noch unklaren politischen Verhältnisse ihren Anteil gehabt haben dürften.

Den vollständigen Artikel lesen ...