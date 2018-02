Bad Marienberg - Die RENÉ LEZARD Mode AG beruft zum 15. Februar 2018 Isabella Hierl zur Vorstandsvorsitzenden, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Frau Hierl verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Textil- und Modebranche. Berufliche Stationen waren Etienne Aigner, Laurel Escada, Berner & Söhne und M. Lange & Co. In den letzten zwei Jahren als Berater für die Admetam Consultants hat Isabella Hierl in verschiedenen Projekten auch E-Commerce Lösungen initiiert. "Isabella Hierl verfügt über 30 Jahre relevante Berufserfahrung im Premium-Modesektor. Als Geschäftsführerin eines bekannten Modelabels war Sie zuständig für das Sourcing, den Vertrieb und die gesamte Präsenz des Unternehmens. Sie verfügt über große Erfahrung in der Markenführung eines Premiumlabels. Wir freuen uns, dass wir Isabella Hierl für RENÉ LEZARD als CEO gewinnen konnten", so Dr. Michael Bourjau, Aufsichtsratsvorsitzender der RENÉ LEZARD Mode AG.

