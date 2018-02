Samsungs Patriarch Lee Jae-yong war zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt brodelt es in Südkorea, weil der Firmenerbe rasch freikommt.

Samsungs Firmenerbe Lee Jaeyong hat am Montag vor Gericht nur innerlich gefeiert. Er verzog keine Miene, als der Richter des obersten Gerichts der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ihn am Montag nach nur fast einem Jahr Haft in die Freiheit entließ.

Selbst als er im Blitzlichtgewitter aus dem Gericht trat, war seine Freude nur zu erahnen, die Lippen blieben zusammengekniffen. Dabei hatte das Berufungsgericht gerade ein sensationelles Urteil in einem nationalen Korruptionsskandal gefällt, in dem es um den Klüngel zwischen den großen Familienkonzernen und der früheren Staatspräsidentin Park Geun-hye geht.

Die Richter halbierten nicht nur das Strafmaß vom ersten Prozess im August auf zweieinhalb Jahre. Zur Enttäuschung vieler Kritiker der Konzernriesen setzten sie Lees Strafe zudem für vier Jahre zur Bewährung aus. Denn anders als die Richter in der ersten Instanz sahen sie in Lee keinen aktiven Täter in dem bis heute umkämpften Rechtsstreit, sondern eher einen gezwungen Mittäter.

Schon die ersten Reaktionen von Kritikern und Börse zeigen, wie groß die Bedeutung von Lees Freilassung ist - sowohl für die Politik des Landes als auch für Samsung. Stellvertretend für viele Koreaner warf Jason Chung, der mit seiner Website Chaebul.com einen kritischen Blick auf den Konzern wirft, der Justiz vor, immer noch viel zu gnädig mit den Patriarchen der Familiengruppen umzuspringen, die Südkoreas Wirtschaft bestimmen. Er sieht Lee nun in der Pflicht, die Unternehmenskultur bei Samsung transparenter zu machen.

Die Anleger hingegen spendeten Beifall, indem sie Samsungs Aktienkurs nach einer leichten Talfahrt wieder ins Plus hoben. Denn die Freilassung des stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden von Samsung Electronics vertreibt nun alle Sorgen. Das befürchtete Führungsvakuum beim Flaggschiff der Samsung-Gruppe bleibt wohl aus. Dabei steht der eigentliche Skandal und möglicherweise eine erneute ...

