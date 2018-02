FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Börse haben zum Wochenbeginn der allgemeinen Schwäche an den Aktienmärkten getrotzt. Sie legten am Montag um 1,2 Prozent zu. "Sie profitieren von den zunehmenden Turbulenzen", sagte ein Händler.

So sei der VDax als Risikobarometer im frühen Handel in der Spitze auf 21,489 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit August 2017. Mit dem scharfen Rücksetzer am Aktienmarkt stiegen die Prämien im Optionshandel und es erhöhe sich der Absicherungsbedarf von Investoren.

Das dürfte den Börsenumsätzen zugute kommen, ergänzte der Händler. Es habe den Anschein, als gehe die lange Phase der Sorglosigkeit an den Aktienbörsen zu Ende. Umschichtungen in den Portfolios und eine zunehmende Absicherung gegen Risiken könnten der Deutschen Börse in den kommenden Wochen und Monaten einen Umsatzschub bescheren./bek/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005810055

AXC0169 2018-02-05/14:46