Flashback 2006 ? Auszug aus dem Jahresbricht der Deutschen Bank (WKN: 514000) :

?Die Gesamterträge sind 2006 gegenüber dem Vorjahr um 11% auf 28,3 Mrd ? gestiegen, die wir in eine 33%ige Ergebnissteigerung auf 8,1 Mrd ? vor Steuern umsetzen konnten. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 70% auf 6,0 Mrd ?.?

Und jetzt kommen wir zurück in die Gegenwart ? Auszug aus dem aktuellen Quartalsbericht vom 2. Februar 2018:

?Im vierten Quartal machte die Deutsche Bank 2,2 Milliarden Euro Verlust nach Steuern, was ebenfalls zum größeren Teil die Belastungen durch die US- Steuerreform widerspiegelt. Im Vorjahresquartal lag der Nettoverlust bei 1,9 Milliarden Euro.?

