WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn überwiegend etwas zugelegt. Nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten hat eine kleine Gegenbewegung eingesetzt. Noch am Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht die Anleihen belastet. Steigende Stundenlöhne hatten die Erwartungen an weiter kletternde US-Leitzinsen beflügelt. Am Nachmittag steht in den USA noch der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor auf dem Kalender.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,133 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 3/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,568 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere kletterten um 3/32 Punkte auf 95 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,834 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1/32 Punkte auf 93 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,085 Prozent./jsl/bgf/zb

