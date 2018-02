Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD ist nur eines sicher: Sie finden vorerst kein Ende. Gesundheit und Arbeit bleiben die strittigen Themen. Inzwischen stellen sich die Verhandler auf eine Nachtsitzung ein.

Berlin zeigt sich an diesem Montag von seiner winterlichen Seite. Die Temperaturen kommen kaum über den Gefrierpunkt hinaus, und obwohl die Sonne immer wieder zu sehen ist, bleibt es ungemütlich. Die Wetterlage passt zu den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD im Willy-Brandt-Haus. Und im Moment deutet nichts darauf hin, dass die Gespräche zu einem raschen Ende kommen.

Den Takt gibt am Vormittag Volker Kauder vor. Man könne noch nicht sagen, ob man heute zu einem Ergebnis kommen werde, dämpft der Unionsfraktionschef die Erwartungen. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) äußert sich zurückhaltend. "Das wird ein langer Abend, vielleicht brauchen wir auch morgen noch", sagt der CDU-Politiker.

So läuft es also am Montag weiter ...

