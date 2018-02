Frankfurt - Nach einem starken Jahr 2017 mit einer Wertentwicklung von 16,1 Prozent ist der JPMorgan Investment Fund - Global Macro Opportunities Fund (ISIN LU0095938881/ WKN 989946, A (acc) EUR) auch in 2018 gut gestartet: Im Januar konnte der Fonds weitere 3,79 Prozent zulegen, so J.P. Morgan Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...