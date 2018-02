Bereits das dritte Verlustjahr in Folge verzeichnet die Deutsche Bank. Das hält das Kredit-Institut jedoch nicht davon ab Boni in Milliardenhöhe zu zahlen. Doch der Anleger geht leer aus. Wie ist das zu rechtfertigen und wann kann bei Deutschlands größtem Finanz-Institut mit schwarzen Zahlen gerechnet werden? Mehr dazu erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Rechtsanwalt Klaus Nieding, DSW, die Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen Bank und wie Sie sich als Anleger aufstellen sollten.