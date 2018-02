Stuttgart (awp/sda/afp) - Der Sportwagenhersteller Porsche will bis 2022 mehr als sechs Milliarden Euro in Elektromobilität investieren. Damit würden die Aufwendungen dafür verdoppelt, teilte Vorstandsvorsitzender Oliver Blume am Montag mit. Das Geld soll demnach in die Entwicklung von Steckdosenhybrid-Wagen und rein elektrisch ...

