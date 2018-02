Broadcom legt bei Qualcomm nach: Gebot auf knapp 150 Milliarden Dollar erhöht

SAN JOSE - Der Chipkonzern Broadcom hat beim Buhlen um den Konkurrenten Qualcomm wie erwartet noch eine Schippe drauflegt. Mit einer Offerte über jetzt insgesamt rund 146 Milliarden Dollar (rund 117 Mrd Euro) inklusive Schulden und weiteren Zugeständnissen will Broadcom die Qualcomm-Führungspspitze, die sich bislang gegen eine Offerte sperrt, an den Verhandlungstisch bringen.

ROUNDUP: Bayer will EU mit Zugeständnissen von Monsanto-Kauf überzeugen

BRÜSSEL - Der Pharmakonzern Bayer will die europäischen Wettbewerbshüter bei der geplanten Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto mit Zugeständnissen besänftigen. Bayer unterbreitete der Europäischen Kommission umfangreiche Zusagen und ist zuversichtlich, damit deren Bedenken auszuräumen, wie ein Konzernsprecher am Montag via E-Mail mitteilte. Einzelheiten wollte er aber nicht nennen, da der Vorgang streng vertraulich sei.

ROUNDUP: IG Metall geht 'mit Rückenwind' in neue Verhandlungsrunde

STUTTGART - Eine starke IG Metall auf der einen, lösungswillige Arbeitgeber auf der anderen Seite: Die Tarifparteien in Baden-Württemberg wollen am Montag einen Abschluss erzielen. Dem Vernehmen nach hat die dreitägige Warnstreikwelle der Gewerkschaft in der vergangenen Woche Wirkung gezeigt. "Wir sind bereit, auch das eine oder andere Zugeständnis zu machen", sagte Stefan Wolf, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, vor Beginn der sechsten Verhandlungsrunde in der Stuttgarter Liederhalle.

ROUNDUP 2: Ryanair verdient trotz Warnstreiks Millionen - Aktienrückkauf geplant

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair hat im dritten Geschäftsquartal trotz der höheren Kosten aufgrund von Warnstreiks mehr verdient. Der Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 106 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Dublin mitteilte. Zum Gewinnzuwachs trug eine gestiegene Zahl an Passagieren bei, aber auch niedrigere Steuern. Der Umsatz kletterte bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Zudem kündigte Ryanair einen Aktienrückkauf in Höhe von 750 Millionen Euro an, der noch im Februar starten soll.

ROUNDUP: Nemetschek verdient dank Schlussspurt deutlich mehr

MÜNCHEN - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank eines Schlussspurts kräftig verdient. Nach vorläufigen Berechnungen legte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2017 um knapp 23 Prozent auf 108,0 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Das war mehr, als Nemetschek zuletzt im Visier hatte. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 395,6 Millionen Euro und traf damit die Unternehmensprognose. Bereinigt um Währungseffekte wären der operative Gewinn und die Erlöse noch kräftiger gestiegen.

Compugroup mit Gewinnrückgang - Chef: 'Überaus optimistisch'

KOBLENZ - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat im vergangenen Jahr wegen höherer Finanzierungskosten weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich ging der Periodenüberschuss 2017 um knapp 7 Prozent auf 41,5 Millionen Euro zurück, wie das TecDax -Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen in Koblenz mitteilte. Der Umsatz stieg um rund 4 Prozent auf gut 582 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 2,3 Prozent auf 128,6 Millionen Euro.

Eon-Geschäft in der Türkei kommt an die Börse

ESSEN - Der türkische Energieversorger Enerjisa, an dem der deutsche Eon -Konzern bislang mit 50 Prozent beteiligt ist, geht an die Börse. Eon und die Sabanci Holding verkaufen im Zuge des Börsengangs jeweils 10 Prozent der Aktien, wie Eon am Montag in Essen mitteilte. Der Handel werde voraussichtlich am kommenden Donnerstag an der Istanbuler Börse aufgenommen.

ROUNDUP: Berufungsgericht mildert Korruptionsstrafe gegen Samsung-Erben ab

SEOUL - Fünf Monate nach seiner Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Korruption ist der Erbe des Samsung -Imperiums, Lee Jae Yong, wieder auf freiem Fuß. Ein Berufungsgericht in Seoul bestätigte zwar am Montag grundsätzlich das bisherige Urteil gegen den Vizevorsitzenden des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics. Der Richter milderte jedoch die Haftstrafe von fünf Jahren für den 49-jährigen Manager auf eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren ab und ordnete die Freilassung an. Nach fast einem Jahr Gefängnis habe Lee das Gericht wieder als freier Mann verlassen, berichteten südkoreanische Sender.

ROUNDUP: Vonovia startet mit Übernahme von Buwog-Aktien

BOCHUM/WIEN - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia startet mit der milliardenschweren Übernahme der österreichischen Buwog . Die Angebotsfrist für den Zukauf beginne heute mit der Börseneröffnung in Wien und laufe am 12. März um 17 Uhr aus, teilte Vonovia am Montag in Bochum mit. Innerhalb dieser Zeit könnten Buwog-Aktionäre ihre Aktien und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ihre Papiere andienen. Zuvor hatte Vonovia ihre Offerte veröffentlicht. Bereits Mitte Dezember hatten beide Unternehmen den Zusammenschluss angekündigt.

Stabilus wächst dank Nachfrage aus Autoindustrie

LUXEMBURG - Der Zulieferer Stabilus profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Stadtgeländewagen und guten Geschäften mit der Industrie. Wie der im SDax notierte Hersteller von Gasfedern, Dämpfern und elektrischen Antrieben am Montag mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) um 9,4 Prozent auf 230,6 Millionen Euro, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Bereinigt um Währungseinflüsse betrug das Plus gut 13 Prozent.

Deutsche Fondsbranche verwaltet erstmals drei Billionen Euro

FRANKFURT - Boomende Börsen und kräftige Nachfrage nach Fonds im Zinstief haben der Fondsbranche in Deutschland das beste Jahr ihrer Geschichte beschert. Ende 2017 verwalteten die Fondsgesellschaften die Rekordsumme von 3,0 (Vorjahr: 2,8) Billionen Euro, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit setzte sich der seit 2011 anhaltende Aufwärtstrend fort. Auch das Jahr 2018 sei gut angelaufen.

Kreise: US-Justiz will für Fiat Chrysler im Dieselskandal 'substanzielle Strafe'

WASHINGTON/AUBURN HILLS - Die US-Justiz will dem italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler (FCA) im Skandal um mutmaßlich manipulierte Dieselabgase offenbar eine hohe Strafzahlung aufbürden. Die in Mailand notierten Aktien reagierten am Montag zunächst mit Kursverlusten von bis zu 4,5 Prozent auf entsprechende Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Wochenende. Das US-Justizministerium habe in einem Brief an die Anwälte des bezichtigten Autobauers davon gesprochen, dass eine "sehr substanzielle zivilrechtliche Strafzahlung ein essenzielles Element" eines Vergleichs sein müsste, der Fiat Chrysler vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung bewahren würde. Der Brief stamme vom 27. Januar und liege Bloomberg vor.

Weitere Meldungen -Siemens erfolglos mit Beschwerde gegen U-Bahn-Auftragsvergabe -Plan für Recht auf schnelles Internet stößt auf Kritik von Verbänden -Union und SPD für neue Lebensmittel-Kennzeichnungen -Mehr als 1500 Gegenstände aus Air-Berlin-Besitz versteigert -Tesco bekommt nach Booker-Übernahme neuen Großbritannien-Chef -ROUNDUP/Ackermann: Habe 2012 eine gut aufgestellte Deutsche Bank übergeben -Presse: Hyundai vor Beitritt zur BMW-Intel-Allianz für autonomes Fahren -Konjunkturboom und Niedrigzinsen: KfW vergibt weniger Fördergelder -Erck Rickmers verkauft Teile seines Geschäfts an Zeaborn-Gruppe -Betonsperre im kaputten Rheintalbahn-Tunnel wird entfernt -Umfrage: 41 Prozent der Internetnutzer Opfer von Cyberkriminalität -Bis zu sieben Jahre Haft für Pflegebetrug: 'die Taschen vollgestopft' -PORTRÄT/Buhmann und Staatsmann: Der Banker Josef Ackermann -Warnstreik in privater Energiewirtschaft - 5000 bei Kundgebung -ROUNDUP: Dschungelcamp 2019 ist bereits gesetzt - Veränderungen sind möglich -Auslandsgeschäft stärkt Wachstum von Spielwarenhersteller Steiff -US-Web-Anbieter GoDaddy startet in Deutschland

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /zb

AXC0177 2018-02-05/15:20