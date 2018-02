Daimler: Und jetzt die Chinesen?

An sich ist die Nachrichtenlage rund um die Daimler-Aktie (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) bereits nicht so schlecht. Nach starken Zahlen für 2017 und einer überraschend hohen Dividendenerhöhung sorgt nun eine weitere Nachricht für Furore.

Offenbar steht eine Veränderung in der Aktionärsstruktur bevor. Laut dem chinesischen Finanznachrichtenportals JRJC will sich die Volvo-Cars-Mutter Geely (WKN: A1CS02 / ISIN: US36847Q1031) mit drei bis fünf Prozent an Daimler beteiligen. Die Chinesen wären damit nach Kuweit der zweitgrößte Aktionär der Schwaben. Offenbar hat bereits ein Treffen zwischen Li Shufu, dem hinter Geely stehenden Milliardär, und Daimler-Chef Zetsche stattgefunden.

