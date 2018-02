Die Angebote rund um die Gemeinschaftswährung lassen den EUR/JPY am Montag fallen und so wird das Tagestief in der Mitte der 136,00 gebildet. EUR/JPY Gewinne begrenzt in der Nähe der 137,50 Das Paar befindet sich nach 3 Tagen der Gewinne in einer Abwärtskorrektur, nach dem am letzten Freitag bei 137,50 der höchste Stand seit August 2015 erreicht wurde. ...

