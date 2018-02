Bonn (ots) - Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD gehen auf die Zielgerade. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Einigungen, auch in strittigen Fragen, erzielt.



Doch noch ist nicht alles geklärt. Letzte große Hürden, insbesondere in der Sozialpolitik, stehen noch an. Auch die Vereinbarungen in diesem Politikfeld werden am Ende das Gesamtbild des Koalitionsvertrages prägen.



Welche Schwerpunkte setzt die neue GroKo? Welche Antworten findet sie auf die drängenden Zukunftsfragen? Die GroKo-Agenda - Stimmt die Richtung?



Diese Fragen diskutiert Helge Fuhst in einer neuen Ausgabe von Unter den Linden mit seinen Gästen:



- Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag - Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP Bundestagsfraktion



