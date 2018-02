Für Wikileaks-Gründer Julian Assange fällt morgen eine potenziell lebensverändernde Entscheidung. Sollte ein Haftbefehl gegen ihn fallen gelassen werden, könnte er die ecuadorianische Botschaft in London verlassen.

Für den Wikileaks-Gründer Julian Assange wird es am (morgigen) Dienstag spannend: Eine britische Richterin entscheidet, ob ein Haftbefehl gegen ihn fallen gelassen wird. Wenn sie sich dafür ausspricht, könnte Assange die ecuadorianische Botschaft in London verlassen, wo er seit mehr als fünf Jahren lebt.

Assanges Anwälte hatten am 26. Januar vor dem Westminster Magistrates' Court in London argumentiert, dass ein britischer Haftbefehl gegen Assange aufgehoben werden sollte. Anwalt Mark Summers sagte, der Haftbefehl sei zwecklos geworden, weil er mit einer Untersuchung zu Sexverbrechen gegen Assange in Schweden in Verbindung stehe, die ohne eine Anklage des Beschuldigten zu Ende gegangen sei.

Die schwedischen Behörden sind nicht mehr hinter Assange her, in Großbritannien droht ihm aber Festnahme, weil er 2012 gegen Kautionsbestimmungen verstoßen hatte. Britische Staatsanwälte sprachen sich ...

