Frankfurt - Die Ölpreise starten mit Abschlägen in die neue Handelswoche, nachdem sie schon am Freitag im Minus schlossen und einen Wochenverlust verzeichneten, so die Analysten der Commerzbank. Brent falle am Morgen auf ein Monatstief von 67,70 USD je Barrel, WTI unter 65 USD je Barrel.

Den vollständigen Artikel lesen ...