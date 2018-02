Schlieren (ots) -



Weltneuheit aus der Schweiz: KundInnen sind begeistert! Vegan zu leben, dafür gibt es viele Gründe - gesundheitliche und ethische. Zum Glück wird es auch immer leichter, sich tierfrei und bio zu ernähren, denn es gibt heute schon gute Bioalternativen zu Milch und Fleisch. Nur einen weißen Fleck zeigt die Veggie-Speisekarte noch: herzhafte Gerichte mit Ei. Genau das bringt jetzt das Soyana-Team um den Schweizer Veggie-Pionier Walter Dänzer: Die erste frische vegane Bio-Ei-Alternative der Welt: reich an hochwertigem Eiweiß, eine Quelle von wertvollen Ballaststoffen, glutenfrei und nur halb so viel Fett wie Hühnerei.



Ihr Gründer A.W.Dänzer sagt: "Omelette, Auflauf, Gratin & Co. gelingen jetzt auch ohne Ei: Die neue vegane Bio-Alternative machen wir für Menschen, die Abstand nehmen wollen vom Tierleid. Für sie ist diese Weltneuheit sehr willkommen. Die vegane Bio-Alternative zu Ei & Omelette von Soyana ist von Natur aus cholesterin-, laktose- und glutenfrei, frei von Konservierungsmitteln und Stabilisatoren - wie sich das für ein gutes natürliches Biolebensmittel aus dem Bioladen gehört." Dann fügt er noch hinzu: "Und vor allem frei von Leid, dafür voller Freude an einem friedlichen Leben." Info: www.soyana.ch



