Hamburg - Nach einer ersten vorläufigen Schätzung ist das BIP in der Eurozone im Schlussquartal 2017 um 0,6% gegenüber dem Vorquartal gewachsen, berichten die Analysten der HSH Nordbank AG.Das sei etwas höher, als die Analysten in ihrer Prognose veranschlagt hätten (0,5%). Damit wäre die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr insgesamt um 2,5% expandiert, während sie von einem Wachstum von 2,4% ausgegangen seien. Allerdings könne es noch zu Verschiebungen in den Vorquartalen kommen, so dass sich die Wachstumsrate für 2017 ebenfalls noch ändern würde. Die Veröffentlichung der Zahlen bestätige die Fortsetzung des kräftigen Konjunkturaufschwungs auch zum Jahresende 2017 und runde das derzeit ausgesprochen positive konjunkturelle Bild für die Eurozone ab.

