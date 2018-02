Mit einer breiten Zustimmung der Belegschaft kann Thyssenkrupp-Chef Hiesinger die geplante Stahlfusion vorantreiben. 92,2 Prozent der Stahlkocher stimmten für einen entsprechenden Tarifvertrag.

Mit einem "Ja" zum Tarifvertrag zur Fusion mit dem Konkurrenten Tata haben die Stahlkocher von Thyssenkrupp ihre Zustimmung zu einer Neuordnung des Konzerns gegeben. 92,2 Prozent stimmten bei der Abstimmung dafür, teilte die IG Metall am Montag in Düsseldorf mit. Der Vertrag soll spätestens am Dienstag unterschrieben werden.

Das Votum der Beschäftigten galt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Stahlfusion. Laut Vertrag sollen die gut 20 000 Beschäftigten der Thyssenkrupp-Stahlsparte unter anderem eine langfristige Beschäftigungsgarantie bis zum 30. September 2026 erhalten. Das Unternehmen hält allerdings an der geplanten Streichung von 2000 Stellen in Deutschland fest.

Die breite Zustimmung der Mitarbeiter könnte Konzernchef Heinrich Hiesinger nun Luft verschaffen, den Konzern stärker auf die Industriesparte mit Geschäften wie Aufzügen und Autokomponenten ...

