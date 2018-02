INCITY IMMOBILIEN AG: INCITY ERWIRBT ZWEI WOHN- UND GESCHÄFTSHÄUSER IN BERLIN

DGAP-Ad-hoc: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf INCITY IMMOBILIEN AG: INCITY ERWIRBT ZWEI WOHN- UND GESCHÄFTSHÄUSER IN BERLIN 05.02.2018 / 15:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Ein nahezu vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und Regierungsviertel in Berlin-Mitte erworben * Ein weiteres vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Pankow erworben * Besitz-, Nutzen- und Lastenwechsel soll in der ersten Jahreshälfte 2018 erfolgen

Frankfurt am Main, 5. Februar 2018 - Die InCity Immobilien AG hat über eine Tochtergesellschaft ein sechsgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit überwiegendem Wohnanteil in Berlin in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof und Regierungsviertel erworben. Des Weiteren wurde über eine weitere Tochtergesellschaft ein sechsgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit überwiegendem Wohnanteil in zentraler Lage in Berlin-Pankow erworben. Damit umfasst das Bestandsimmobilienportfolio der Gesellschaft nunmehr zehn Immobilien.

Das Objekt im Bezirk Mitte befindet sich in der Werftstraße 3 und ist nahezu vollvermietet bei einer vermietbaren Fläche von rund 2.600 m², wovon rund 90 % auf Wohnen entfallen. Das Objekt in Berlin-Pankow befindet sich in der Jacobsohnstraße 27 und ist vollvermietet bei einer vermietbaren Fläche von rund 1.000 m², wovon ebenfalls rund 90% auf Wohnen entfallen. Beide Objekte generieren zusammen aktuell Mieteinnahmen von ca. TEUR 260 pro Jahr. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Erwerb der beiden Objekte umfasst das Wohnportfolio der InCity, zusätzlich zu den Büro- und Geschäftsimmobilien, rund 120 Wohnungen.

Mitteilende Person und Kontakt: Helge H. Hehl, CFA Finanzvorstand (CFO) InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 7191889 55 Email: ir@incity.ag Sprache: Deutsch Unternehmen: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)69 7191889 66 Fax: +49 (0)69 719 18 89 790 E-Mail: ir@incity.ag Internet: www.incity.ag ISIN: DE000A0HNF96 WKN: A0HNF9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board) Stuttgart, Tradegate Exchange

