Daldrup & Söhne AG stockt Anteil am Geothermiekraftwerk Landau auf 67 Prozent auf

CORPORATE NEWS

Daldrup & Söhne AG stockt Anteil am Geothermiekraftwerk Landau auf 67 Prozent auf

- Vergleichsvereinbarung mit Pfalzwerke AG getroffen

Grünwald / Ascheberg, 5. Februar 2018 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, sowie deren 75,01%ige Tochtergesellschaft, die Geysir Europe GmbH, haben mit der Pfalzwerke AG, Ludwigshafen, eine umfassende Vergleichsvereinbarung geschlossen.

Die Geysir Europe hält damit jetzt 90 % der Gesellschaftsanteile an der Kraftwerks- und Betreibergesellschaft geox GmbH (vorher: 40 %). Im Konzernabschluss der Daldrup & Söhne AG wird das Kraftwerk bereits für das Geschäftsjahr 2017 voll konsolidiert werden. Die verbleibenden 10 % der Gesellschafteranteile liegen unverändert bei der EnergieSüdwest AG, Landau. Die Daldrup & Söhne AG hält auf Konzernebene nun 67,51 % (vorher: 30,0 %) der Gesellschafteranteile am Geothermiekraftwerk in Landau.

Der Abschluss der Vergleichsvereinbarung ist strategiekonform und insofern ein weiterer Meilenstein zur Weiterentwicklung des Daldrup-Konzerns hin zu einem mittelständischen Energieversorger.

Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 70 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Geysir Europe GmbH verfügt die Daldrup-Gruppe zusätzlich über eigene Erlaubnisfelder zur Aufsuchung von Erdwärme im bayerischen Molassebecken und im Oberrheingraben. Durch die vorhandene Projektmanagement- und Kraftwerkskompetenz werden alle Wertschöpfungsstufen eines Tiefgeothermieprojektes besetzt.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert.

Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG Falk v. Kriegsheim Fon +49 (0)2593-9593-29 Fax +49 (0)2593-9593-60 Bavariafilmplatz 7 ir@daldrup.eu

82031 Grünwald/Geiselgasteig www.daldrup.eu

Kontakt: Daldrup & Söhne AG Falk v. Kriegsheim Fon +49 (0)2593-9593-29 ir@daldrup.eu www.daldrup.eu Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald/Geiselgasteig

Sprache: Deutsch Unternehmen: Daldrup & Söhne AG Bavariafilmplatz 7 / Gb. 32 82031 Grünwald/Geiselgasteig Deutschland Telefon: +49 (0) 89 / 45 24 37 920 Fax: - E-Mail: info@daldrup.eu Internet: www.daldrup.eu ISIN: DE0007830572 WKN: 783057

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange

