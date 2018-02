Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers meldet Fortschritte bei seiner Krebstherapie Opdivo. Das gibt der Aktie kräftig Rückenwind.

Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers hat in einer wichtigen Studie mit seiner Krebsimmuntherapie Opdivo einen Erfolg für sich verbuchen können. In der Studie mit Lungenkrebspatienten habe Opdivo in Kombination mit dem Krebsmittel Yervoy von Bristol-Myers die Zeit ohne ein Fortschreiten der Krankheit verlängert, teilte das Unternehmen am Montag mit. Über die Länge des Zeitraums machte der Konzern keine Angaben, nähere Ergebnisse der Studie sollen auf einem Fachkongress veröffentlicht werden.

Die Nachricht reichte aber aus, um der Bristol-Myers-Aktie Rückenwind zugeben. Dagegen ...

