Edeka kooperiert mit einem Start-up, das die Lieferung direkt in den Kühlschrank legt. Ähnliches plant Amazon - aber bisher nur in USA.

Lange Zeit sah es so aus, als ob Edeka das Onlinegeschäft mit Lebensmitteln fast komplett verschlafen würde. Während Konkurrent Rewe schon in 70 Städten auslieferte, kam der Marktführer nicht über einzelne Tests hinaus. Doch seit Edeka im vergangenen Jahr den von Kaiser's Tengelmann gegründeten Dienst Bringmeister übernommen hat, scheint den Händler die Experimentierlust gepackt zu haben. So baute er das Angebot massiv aus und bringt die Waren in Berlin am gleichen Tag und auf Wunsch in einem Zeitfenster von einer Stunde.

Jetzt betritt das Unternehmen richtiges Neuland. Dank einer Kooperation mit dem Haushaltsservice Cary kann Bringmeister in Berlin den Kunden künftig die Waren bis in den Kühlschrank liefern - selbst wenn diese gar nicht zuhause sind. Ein sogenanntes Smart Lock, also ein elektronisches Schließsystem, öffnet dem Boten automatisch die Tür. Dieser stellt dann je nach Wunsch die Waren in den Flur oder räumt sie direkt in den Vorratsschrank oder eben den Kühlschrank.

Damit ist die Edeka-Tochter in Deutschland nicht nur der erste Lebensmittelhändler, der einen solchen ...

