Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony (WKN:853687) hat die Analystenschätzungen übertroffen und die Gewinnziele für das Gesamtjahr in seinem Quartalsbericht angehoben. Gleichzeitig übergab der CEO, der den Turnaround von Sony in den letzten sechs Jahren vorangetrieben hatte, sein Amt an seinen CFO. Die Wall Street lobte diese Bemühungen und trieb die Aktienkurse um bis zu 9,7 % nach oben.

Sonys Ergebnisse für das dritte Quartal nach Zahlen



Datenquelle: Sony.



Die Gewinne von Sony übertrafen die Konsensusschätzungen der Analysten um 45 % und lieferten reichlich Treibstoff für die steigenden Aktienkurse.



Von den acht berichtspflichtigen Geschäftssegmenten von Sony verzeichneten fünf Geschäftsbereiche prozentual zweistellige Umsatzzuwächse - angeführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...