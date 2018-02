Mehr zum Thema: Weiteres Milliardeninvestment VW prüft deutliche Produktionserweiterung in Brasilien Nach einem kräftigen Plus am Automarkt in Brasilien und einem erwarteten Fortgang der starken Erholung prüft der VW-Konzern offenbar eine deutliche Ausweitung der Produktion in Brasilien. Verbunden i ...

Den vollständigen Artikel lesen ...