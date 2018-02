- Nachfolge Finanzvorstand: Mark R. Harris wird ab dem 31. März die Funktion des CFO übernehmen



Chicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), ein weltweit führendes Unternehmen für Führungskräftevermittlung, Bewertung von Führungsfähigkeiten, Führungsentwicklung, Organisation, Teameffektivität und Dienstleistungen zur Kulturprägung, gibt mehrere Veränderungen innerhalb seines Führungsteams bekannt, um Entwicklung voranzutreiben und Spitzenleistungen zu erbringen.



"Diese Führungswechsel sind ein integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens", erklärte Krishnan Rajagopalan (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Rajago palan_Krishnan_13413), Präsident und Chief Executive Officer bei Heidrick & Struggles.



CFO-Nachfolge



Mark R. Harris tritt in das Unternehmen ein und wird Richard W. Pehlke (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Pehlke_Ric hard_18951) als Chief Financial Officer, nachdem dieser am 31. März 2018 in den Ruhestand geht, ablösen. Harris war bislang CFO von Hercules Capital, ein börsenorientiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen, wo er für Finanzen, Buchhaltung, Arbeitsabläufe, Treasury, Rechts- und Investorenbeziehungen zuständig war. Hercules konnte während Harris Beschäftigungsdauer eine deutlich verbesserte Ertragslage je Aktie und Aktienrendite verbuchen. Harris war ehemals als Senior Managing Director/Head of Asia, Chief Financial Officer und Head of Asset Management beim Asien-Fond der Avenue Capital Group tätig mit zu verwaltenden Vermögen, die sich auf fast 4,5 Milliarden USD beliefen. Zu einem noch früheren Zeitpunkt hielt er die Position des Corporate Financial Controller bei Hutchison Telecom inne, ein NYSE-notiertes Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Hong Kong und weltweiten Niederlassungen. Davor war er als Finanzdirektor und General Manager für die Geschäftsbereiche Financial Shared Services und Human Resources Solutions bei Vsource in Singapur, ein Unternehmen für Geschäftsprozess-Outsourcing, beschäftigt. Harris verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der California Polytechnic State University, San Luis Obispo, über einen MBA-Abschluss von der Booth School of Business der University of Chicago und ist als Wirtschaftsprüfer in Kalifornien tätig.



"Rich hat eine starke Führungsrolle übernommen, die uns den Respekt unserer Investoren und Kollegen im gesamten Unternehmen verschaffte. Ich wünsche Rich das Allerbeste für seinen bevorstehenden Ruhestand und möchte mich für seine beinahe sieben Dienstjahre im Unternehmen bedanken. Rich und Mark werden gemeinsam an einem reibungslosen Übergang arbeiten", so Rajagopalan. "Wir freuen uns sehr, Mark in unser Team aufzunehmen, da er einen globalen Erfahrungsschatz mitsichbringt und zu jedem Zeitpunkt seines beruflichen Werdegangs auf zahlreiche Errungenschaften im Führungsbereich wachsender Unternehmen zurückblicken kann."



COO-Funktion festgelegt



Michael Cullen (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/ Cullen_Michael_17131) wurde zum Chief Operating Officer ernannt. Zu seinem Aufgabenbereich im gesamten Unternehmen zählen IT, Marketing, Trainingsbetrieb, das Knowledge Management Center sowie die Leitung der Führungskräftevermittlung innerhalb der drei globalen Regionen des Unternehmens: Europa und Afrika, der Asiatisch-Pazifische Raum und der Nahe Osten sowie der amerikanische Kontinent. Zuvor war er als Global Practice Managing Partner der Global Technology & Services Practice des Unternehmens beschäftigt, wo er als Berater für strategische Talente für ausgewählte Unternehmen weiterhin tätig sein wird.



"Mike wird Entwicklung und Betriebsleistung vorantreiben, während er gleichzeitig unterstützende Funktionen genauer auf unsere Führungskräftevermittlung und Heidrick Consulting-Geschäftsabläufe abstimmen wird", erklärte Rajagopalan weiter. "Als Berater, der durchweg Spitzenleistungen erbringt und sich der sich verändernden Kundenansprüche in einer datengesteuerten Welt bewusst ist, wird Mike die operative Exzellenz unseres Managements stärken."



Managing Partner - Kompetenzzentren-Funktion festgelegt



Ron Lumbra (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Lumbra_Ron_21367) wird Managing Partner der Kompetenzzentren des Unternehmens mit Verantwortlichkeit für Functional Practices und Private Equity Practice innerhalb der Führungskräftevermittlung, für strategische Kunden und H Labs, die unternehmensweite Neuproduktentwicklung, die den Kundenteams des Unternehmes präzise und verifizierte Diagnostik bietet, beschäftigt sein. Lumbra war zuvor als Regional Leader auf dem amerikanischen Kontinent tätig.



"Ron bringt Führungserfahrung für eine neue Position mit, die für mehrere Bereiche, die Praxis und Geographie überschreiten, zuständig ist. Wir erwarten, dass er unsere Functional Practices verbessert und die hohen Wachstumschancen unserer Private Equity und Strategic Accounts-Teams erweitert. Darüber hinaus wird er für die Skalierung unserer analytischen Fähigkeiten, die unseren Kunden zu datengestützten und handlungsorientierten Erkenntnissen verhelfen, verantwortlich sein", sagte Rajagopalan.



Janjic tritt Cullens Nachfolge als Head of Global Technology & Services Practice an



Rebecca Foreman Janjic (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Cons ultants/Janjic_Rebecca%20Foreman_18081) löst Cullen als Global Managing Partner der Global Technology & Services Practice des Unternehmens ab. Janjic leitet die Spezialabteilung des Unternehmens, Big Data & Analytics, von der Niederlassung in San Francisco aus mit. Ihr persönlicher Arbeitsbereich im Bereich der Führungskräftevermittlung konzentriert sich auf die Einstellung von Führungskräften aus der Top- und VP-Level-Managementebene innerhalb von Software-, Internet- und Technologiedienstleistungsunternehmen.



"Rebecca bringt einen großen Erfahrungsreichtum im Bereich der Technologieindustrie mit sich und verhilft Kunden in sich rasch verändernden Umgebungen mit Leidenschaft zu Erfolg", erklärte Rajagopalan. "Darüber hinaus verfügt sie über Innovationserfahrung innerhalb des Unternehmens und wird uns dabei zur Seite stehen, unser Wachstum in einem zunehmend dynamischen Sektor weiter voranzutreiben."



Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den führenden Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf an Talenten und Führungskräften auf oberster Ebene zu decken, und ist ein zuverlässiger Berater mit Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und deren Entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturprägung. Heidrick & Struggles ebnete vor über 60 Jahren den Weg für die professionelle Führungskräftevermittlung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Lösungsangebote, um seinen Kunden dabei zu helfen, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.



