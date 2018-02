Hamburg - Im vierten Quartal ist das BIP der USA um 2,6% (QoQ, annualisiert) expandiert, so dass im Gesamtjahr 2017 ein Wirtschaftswachstum von 2,3% zu verzeichnen ist, berichten die Analysten der HSH Nordbank AG.Die letzten Konjunkturdaten aus Dezember und Januar würden dafür sprechen, dass man mit einem soliden Schwung in das neue Jahr starte. So habe der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe mit 59,1 Punkten im Januar auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Dezember gelegen. Die Auftragseingänge hätten im Dezember um 2,9% gegenüber dem Vormonat zugelegt. Der Arbeitsmarkt habe im Dezember eine leichte Schwäche gezeigt, die sich gemäß den Erstanträgen für Arbeitslosenhilfe im Januar aber nicht fortgesetzt habe.

