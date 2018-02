Die Volatiliät ist im Jahr 2018 zurückgekehrt. Der Dax fällt kurz nach seinem neuen Rekordhoch im Januar auf den tiefsten Stand seit September 2017. Was die Belastungsfaktoren sind und wie Sie jetzt mit Faktor-Zertifikaten von diesen Schwankungen profitieren können, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertfikate Aktuell Anouch Wilhelms von der Commerzbank zeigt welche Vorteile ein Faktor-Zertfikat auf den Dax im Gegensatz zu Einzelwerten hat und wie Sie das Risiko in eigenem Ermessen kalkulieren können.